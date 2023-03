134 ألف نازح داخليا في ليبيا، وطالبو اللجوء تجاوزوا 42 ألف لاجئ

سجلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى الـ28 من مارس الجاري أكثر من 134 ألف نازح داخليا في ليبيا.

وأضافت المفوضية في تقريرها أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ليبيا خلال الفترة نفسها بلغ أكثر من 42 ألف لاجئ إلى جانب 162 آخرين من الفئات الضعيفة غادروا البلاد.

وعن المهاجرين قالت المفوضية إن السلطات الليبية اعترضت مايقارب 3800 شخصا جرى إنزالهم في ميناء طرابلس البحري إلى جانب نجاة 367 شخصا من قوارب الموت خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت المفوضية أن أكثر من 4000 شخص محتجزون داخل مراكز الإيواء في جميع أنحاء البلاد بينهم أكثر من 1000 مهاجر مسجلون لدى المفوضية.

وأكدت المفوضية استمرارها في تقديم المساعدات والخدمات لطالبي اللجوء في ليبيا مطالبة المجتمع الدولي والسلطات الليبية بالعمل معهم لتخفيف محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد.

وكانت المفوضية قد طالبت بتمويل بقيمة 70 مليون دولار أمريكي للعام 2022 لمساعدة اللاجئن جرى تمويل 27% منها فقط خلال العام وفق البيان.

المصدر: المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

