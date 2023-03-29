للتركيز على التسوية الشاملة للأزمة الليبية.. وفد روسي يلتقي بعدد من أعضاء مجلس النواب

التقى وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “عبدالهادي الصغير” وعدد من أعضاء المجلس ” جلال الشويهدي ، الصديق مفتاح حمودة ، عبدالناصر بشير بن نافع”، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير خارجية روسيا “ميخائيل بوغدانوف”

ووفق تصريح للمتحدث الإعلامي لمجلس النواب “عبدالله بليحق” تم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا.

كما تم التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية ، والتشديد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وأضاف تصريح “بليحق” أن اللقاء ناقش بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية ، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية..

وجاء اللقاء بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا.