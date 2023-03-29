أمن بنغازي: استيقاف أمني في شبنة يسفر عن ضبط مصريين بتعريفات عسكرية مزورة

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن استيقافًا أمنيًا لقسم التحريات العامة بمنطقة شبنة أسفر عن ضبط أشخاص من الجنسية المصرية بحوزتهم تعريفات عسكرية مزورة.

وأوضحت المديرية أنه أثناء قيام أعضاء التحريات بإجراء استيقاف مُفاجئ تم الاشتباه بمركبة آلية نوع مازدة صابونة زرقاء اللون لاتحمل لوحات معدنية وعلى متنها ثلاثة أشخاص.

وأفادت المديرية أنه تم استيقافهم وعند طلب إجراءاتهم قام بإبراز تعريفات عسكرية واتضح أنهم لايحملون الجنسية الليبية.

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور تم ضبطهم والانتقال بهم إلى القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.