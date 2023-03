خرج من بيت أبيه ولم يعد.. اختفاء المواطن “سيفاو مادي” من منطقة المنصورة بطرابلس

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة “سالم مادي ” اختفاء نجله “سيفاو مادي” مساء الأحد في ظروف غامضة.

وأضاف عضو المجلس عبو صفحته بفيسبوك أن نجله اختفى بعد خروجه من منزله ليلا بمنطقة المنصورة بطرابلس، دون أي تفاصيل عن الجهة التي قامت باختطافه مشيرا إلى أنهم فقدو الاتصال به منذ ليل الاختفاء.

وطالبت عائلة “مادي” السلطات المعنية بالبلاد بالكشف عن مصير ابنها المختطف، بعد عدم تمكنها من الوصول إلى أي معلومات عن مكان وجوده.

المصدر: عائلة المختطف “سيفاو مادي”

