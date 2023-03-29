شط الحرية الحلقة السادسة.. ما أخذ بالقوة في ليبيا لا يسترد إلا بالقوة

تناولت الحلقة السادسة من مسلسل شط الحرية التي عرضت اليوم الثلاثاء، والتي كانت بعنوان “المدهم” مبدأ القوة الذي يسيطر على الكثير من جوانب الحياة في ليبيا.

وتدور قصة الحلقة السادسة حول أحد المواطنين كان له حق عند مواطن آخر، ورفض الأخير إعطاؤه له بالحسنى واعتدى عليه.

فلجأ المواطن صاحب الحق إلى ابن أخته “المدهم” الذي يمتاز بالقوة وبضخامة البنيان الذي استطاع بكل سهولة ضرب المعتدي على خاله واسترجاع حقه.

قانون القوة هو ما يسيطر على ليبيا منذ سقوط الدولة عقب أحداث فبراير عام 2011 فمن يملك السلاح والقوة هو من يسيطر على مقاليد الأمور لا سيما في مدن غرب ليبيا التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.

وأثار مسلسل شط الحرية ضجة في ليبيا منذ بدء عرض حلقات الجزء الخامس مع بداية شهر رمضان، والتي سلط خلالها الضوء على عدة مشاكل يعاني منها الليبيين والمواقف السياسية التي تتخذها السلطات.

وتناول في الحلقات الخمس الماضية عدة قضايا تهم المواطن الليبي، منها تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة، والمعاناة في التعامل مع المصارف ومشكلة نقص الكهرباء.

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