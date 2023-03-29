امعزب: اتهام “باتيلي” لمجلسي النواب والدولة بإفشال الانتخابات هروب من المسؤولية

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس الدولة “محمد امعزب” ان تكرار هجوم المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” على مجلسي النواب والدولة، وتحميلهما مسؤولية تعثر إجراء الانتخابات وآخرها القول إنهما يريدان المحافظة على بقائهما، هو تهرب من ذكر الجهات الحقيقية المعرقلة للانتخابات، وهروب من المسؤولية.

وأشار “امعزب” في تصريحات صحفية ان إبعاد منافسين لأسباب سياسية غير مرحب به من الجميع لافتا الى ضرورة الالتزام بالأسس والقواعد انتخابية و على رأسها شروط الترشح، ومن لا تنطبق عليه هذه الشروط لا يمكن فرضه من قوة محلية أو دولية