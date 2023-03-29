وزير التخطيط والمالية يطلع على سير عمل إدارات ومكاتب الضرائب بالمنطقة الشرقية

التقى وزير التخطيط والمالية أسامة حماد مدير إدارة ضرائب بنغازي والمكلف بالأشراف ومتابعة إدارات ومكاتب الضرائب بالمنطقة الشرقية فتحي بوجواري.

حماد، وخلال لقائه الذي عقده بمكتبه في مدينة بنغازي، وحضره مدير مكتب شؤون الوزارة أحمد المرتضى، ومدير إدارة المراقبين الماليين عادل البدري، بحث مع مدير إدارة ضرائب بنغازي عدداً من الملفات وعلى رأسها المشاكل والمختنقات التي تواجه سير العمل في إدارات ومكاتب الضرائب، وكيفية حلحلتها.

وشدد الوزير على ضرورة تنشيط عمليات الجباية ومكافحة التهرب الضريبي، مثنياً على المجهودات المبذولة في عمليات التحصيل والربط الضريبي علي الجهات الخاضعة لضرائب الدخل والضرائب النوعية.