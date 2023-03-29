اللافي يرحب باجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

العنوان – طرابلس

أبدى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي ترحيبه باجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأثنى اللافي خلال لقائه أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة بكل الخطوات التي تمكن من توحيد المؤسسة العسكرية، حتى تقوم بدورها في دعم الاستقرار وحماية حدود الوطن وتأمين الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

واطلع أعضاء اللجنة النائب بالمجلس الرئاسي -القائد الأعلى للجيش الليبي – على نتائج اجتماع أعضاء اللجنة كاملة في طرابلس خلال اليوميين الماضيين، بحضور عدد من القيادات الأمنية.

وتابع اللافي خلال الاجتماع مستجدات عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.