وفد من البرلمان يلتقي الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا

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التقى وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير، ضم أعضاء المجلس جلال الشويهدي، الصديق مفتاح حمودة، عبدالناصر بشير بن نافع، مع الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، وتم التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، كما تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

هذا وناقش اللقاء بشكل منفصل عددًا من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.