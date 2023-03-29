الداخلية تفعل نظام غرف العمليات الذكية بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية

العنوان-طرابلس

قامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بتفعيل نظام غرف العمليات الذكية والاستجابة السريعة ونظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وقالت الوزارة، في لها الثلاثاء إن هذه الخطوة التي قام بها فريق فني من مهندسي مركز المعلومات والتوثيق تأتي استكمالًا لمراحل مشروع التحول الرقمي وربط مكونات الوزارة رقميًا ودعم الأجهزة الأمنية بنظام موحد للمعلومات.

وأقامت إدارة التدريب بمركز المعلومات والتوثيق في وقت سابق دورات تدريبية استهدفت عددًا من منتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بهدف رفع كفاءتهم وتمكينهم للعمل على هذه الأنظمة الرقمية الأمنية.