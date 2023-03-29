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وزير الخارجية الجزائري يؤكد لـ”المنقوش” دعم بلاده للاستقرار في ليبيا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

أجرت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الجزائري، أحمد عطاف.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزيران تبادلا خلال الاتصال التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، وقدمت نجلاء المنقوش التهنئة لوزير الخارجية الجزائري بمناسبة توليه منصبه الجديد متمنيةً له كامل النجاح والتوفيق في أداء عمله.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث أكدا الوزيران حرصهما على تعزيز روابط الأخوة والتعاون المشترك لتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ومواصلة التنسيق والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تبادلا وجهات النظر حول المستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية الجزائري دعم بلاده للاستقرار في ليبيا وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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