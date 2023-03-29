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إنفاذ القانون تسترجع أرض تابعة إلى مصلحة الأملاك العامة طرابلس

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

ازالت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية اليوم الإثنين مباني تم انشاءها حديثاً عقب إزالتها المدة الماضية , وتم تسليم الأرض إلى مصلحة الأملاك العامة طرابلس بحضور رئيس المصلحة بناء على التعليمات الصادرة بالخصوص.

جاء ذلك من خلال متابعة ماتم انجازه خلال المدة الماضية من إزالة وهدم للمباني المخالفة الواقعة بحرم شاطئ البحر 100 متر بمنطقة فم الوادي بالقره بوللي وإغلاق الطرق المؤدية إلى الشاطئ البحري ، بناء على تعلميات النائب العام.

 

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الوطن الليبية

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