أعضاء المجلس البلدي الجديد ببنى وليد يؤدون القسم القانوني

العنوان-بني وليد

أدى أعضاء المجلس البلدي الجديد ببني وليد، القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، وذلك تمهيدا لمباشرة أعمالهم، وفق بيان وزارة الحكم المحلي.

وانتخب المجلس البلدي الجديد ببني وليد في 26 فبراير الماضي، في عملية ديمقراطية حسمتها قائمة القافلة، بعدما سجلت نسبة مشاركة مرتفعة من قبل الناخبين بلغت 68.8%.

وقالت وزارة الحكم المحلي إن وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم أكد لأعضاء المجلس البلدي المنتخب أن العملية الديمقراطية أساس مهم لنجاح العمل البلدي، فيما أكد أعضاء المجلس البلدي المنتخبين حرصهم الشديد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين داخل البلدية.

وتقدم أعضاء المجلس البلدي بني وليد المنتخبون بالشكر إلى وزير الحكم المحلي ووكيل الوزارة لشؤون البلديات على دورهم في العملية الانتخابية التي أجريت بالبلدية.