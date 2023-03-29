لجنة متابعة ميزانية النفط تناقش الإنفاق التنموي للمؤسسة

الوطن|رصد

عقدت لجنة متابعة ميزانية النفط، اجتماعها الثاني للعام الجاري، الذي خصص لمناقشة الإنفاق التنموي لميزانية المؤسسة الوطنية للنفط ومتابعة مؤشراته، وكذلك مناقشة خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل، بهدف مراجعة الخطة وإحالتها للمجلس الأعلى للطاقة لمناقشتها واعتمادها.

وأكد رئيس اللجنة محمد الزيداني، أن الحكومة تعمل من خلال اللجنة والوزارات ذات العلاقة، لدعم برامج المؤسسة، بهدف استقرار الإنتاج وزيادته.

وقدم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” عرضا ضوئيا، يوضح ملامح خطة التطوير للعام 2023، التي تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والغاز، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال الاستكشاف بعد قرار الحكومة رفع القوة القاهرة.

وأكد المجتمعون ضرورة إصدار تقرير ربع سنوي للإفصاح والشفافية عن كافة المصروفات في هذا القطاع، وإعلان الخطوات التنفيذية للمشاريع التشغيلية والاستكشافية.