الانتهاء من العمرة الجسيمة للوحدة السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي

العنوان-طرابلس

أنهت الشركة العامة الكهرباء، الثلاثاء، أعمال العمرة الجسيمة للوحدة السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية.

وأشارت الشركة، إلى إدخال عمود الدوران إلى المولد الرئيسي للوحدة الغازية السادسة بمحطة كهرباء الجبل الغربي الغازية بعد الانتهاء من إجراء أعمال العمرة الجسيمة للمولد، من قبل أخصائي شركة سيمنس للطاقة الألمانية، وذلك ضمن عقد الصيانة طويل الأجل لصالح وحدات المحطة.

وأكدت الشركة أنه من المتوقع الدخول بالوحدة السادسة بالمحطة على الشبكة العامة في الأيام القليلة المقبلة، دعمًا للشبكة واستقرارها.

وقالت الشركة أن تلك الأعمال تأتي في إطار سعي مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتكثيف الجهود وتسخير كل الإمكانات وتذليل كافة الصعاب لاستكمال أعمال الصيانات والعمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج للدخول بها على الشبكة قبل الذروة الصيفية.