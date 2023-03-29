الاتحاد الأوروبي: نأخذ مزاعم انتهاك حقوق المهاجرين جدياً وهدفنا مساعدة من تقطعت بهم السبل

الوطن| رصد

قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إن الاتحاد يأخذ مزاعم انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا على محمل الجد، مضيفاً أن عمل الاتحاد في ليبيا حيوي ويتم غالباً بالتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ستانو وفي تصريح له رصده موقع الوطن، أكد أن هدف الاتحاد المشترك هو المساعدة على تحسين وضع الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، مضيفاً أن هناك حوادث وقضايا تُشكل مصدر قلق يُحاول الاتحاد مناقشتها مع الشركاء في ليبيا والشركاء الدوليين.

وأوضح ستانو أن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعاونت مع المحققين، وأنها لا تمُول أي كيان ليبي ولا تُعطي أموالاً مادية لشركاء في ليبيا، بل إنها تُخصص الكثير من الأموال التي عادة ما يستخدمها الشركاء الدوليون وتمر عبر الأمم المتحدة، وفق تعبيره.