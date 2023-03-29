الأمم المتحدة: الاتحاد الأوربي ساعد على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا

الوطن| رصد

كشف تحقيق صادر عن الأمم المتحدة أن الاتحاد الأوربي ساعد على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وأوضح التقرير الذي سيُقدَّم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، أنه تم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء في مراكز الاحتجاز في ليبيا، مستنداً إلى مقابلات مع 400 شخص بينهم مهاجرون وشهود عيان، إلى جانب صور ومقاطع فيديو.

وقال أحد أعضاء البعثة الأممية المستقلة إنه على الرغم من أنهم لا يمكن القول إن الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه قد ارتكبوا هذه الجرائم مباشرة، إلا أن النقطة المهمة هي أن الدعم المقدَّم من الاتحاد الأوربي ساعد وحرض على ارتكاب هذه الجرائم.

وكان الاتحاد الأوربي قد قام في وقت سابق، بتمويل برامج إدارة الحدود الليبية إلى جانب دعم وتدريب قوات خفر السواحل في الغرب الليبي، التي تشرف على عملية اعتقال المهاجرين غير النظاميين والإبقاء عليهم داخل مراكز الاحتجاز، وسط ظروف لا إنسانية.