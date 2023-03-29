بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءاً من اليوم الاربعاء 29 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 29 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء معتدلة نسبياً على أغلب مناطق البلاد.



راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً هذا اليوم على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ، وتسجل زيادة تدريجية بدايةً من يوم الجمعة.



الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (14-20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (25- 30)مْ.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين (23-29)مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:24)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:57).