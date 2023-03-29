بن عطية: بريطانيا تتميز بعلاقات راقية مع المسلمين في الحقوق والحريات

رأى حسين بن عطية، عميد بلدية تاجوراء السابق، أن بريطانيا تتميز بعلاقات راقية مع المسلمين في الحقوق والحريات، بحسب تعبيره.

وقال بن عطية فثي منشور عبر «فيسبوك»: “سفيرة بريطانيا في طرابلس عروس البحر.. تعجب بالمدينة القديمة بما فيها من آثار فينيقية وعثمانية ومباني إيطالية”، وفقا لقوله.

وأضاف “تقوم بريطانيا بشكل إيجابي.. بتسهيل إدماج المسلمين الذين ينالون كافة حقوقهم كمواطنين وفي خطوة رائعة هذا العام قام نادي شيلسي بمنح أرضية الميدان للإفطار الجماعي للمسلمين، وقام عمدة لندن المسلم بالاحتفال بقدوم شهر رمضان في شوارع لندن، بريطانيا تتميز بتعاملات راقية مع المسلمين في الحقوق والحريات”، على حد وصفه.