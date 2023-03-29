الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 14 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت بقاء الأجواء معتدلة نسبياً على معظم مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 14 و30 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا اليوم على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الجمعة.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)،

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 14 و20 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 25 و30 درجة مئوية.

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وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة اليوم بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعا طفيفا غدا.