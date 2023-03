ليبيا- التقى السفير الفرنسي في ليبيا مصطفى مهراج بوزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي.

بيان صحفي صدر عن السفارة الفرنسية طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى لقاء الجانبين في مقر الوزارة.

ووفقًا للبيان شهد اللقاء مناقشة آفاق التعاون بين فرنسا وليبيا.

