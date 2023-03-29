مديرية بنغازي: القبض على تشكيل عصابي بتهمة ترويج الحشيش «دليفري»

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شخصين بتهمة الاتجار في مادة الحشيش المخدرة وتوصيلها للزبائن عن طريق خدمة الدليفري.

وذكرت مديرية الأمن، في بيان لها، أنه “عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة المدينة مفادها قيام شخصين على متن مركبة آلية نوع كيا فورتي بيضاء اللون بترويج مادة الحشيش المخدرة وإيصالها للزبائن عن طريق الهاتف تم إصدار أمر بضبط المركبة”.

وتابع البيان؛ “وعلى الفور أصدر رئيس المركز العميد محمود احبيش تعليماته بضبط المركبة سالفة الذكر وتم انتقال أعضاء التحريات والبدء في عمليات البحث والتحري حيث تم استدراجهم من قبل أعضاء التحريات عن طريق الهاتف إلى ضريح عمر المختار وإيهامهم بأنهم زبائن يريدون شراء مادة الحشيش المُخدرة”.

وأردف البيان؛ “وعند مشاهدة المركبة انتقل عضو التحريات نحو المركبة ومن ثم بقية الأعضاء وتم ضبطها وعلى متنها الشخصين سالفي الذكر وبحوزتهم 5 قطع من مادة الحشيش المخدرة وعدد 8 أقراص حبوب مُهلوسة”.

وأكمل البيان؛ “وتم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يدعى ا.ي.م، واعترف بالإتجار بمادة الحشيش المخدرة وحبوب الهلوسة وتوصيلها لزبائنه، وتبين أن الشخص الثاني يُدعى م.أ.م حيث أفاد في أقواله بأن المخدرات التي تم ضبطها تخص المدعو الأول وليست له علاقة بتجارة المخدرات”.

وختم البيان موضحًا أنه “تم إحالتهم إلى النيابة العامة التي أمرت بإحالتهم إلى جهاز مكافحة المخدرات والمُؤثرات العقلية”.