باتيلي: أحث مجلس النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي

ليبيا – دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري لتسمية ممثلي المجلس في اللجنة التوجيهية الانتخابية “6+6”.

باتيلي كتب في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد بشأن لقائه مع المشري ومطالبته إياه بتسمية الممثلين الـ6 وفقًا للتعديل الدستوري الـ13 لتتولى لجنة الـ12 وضع قوانين لإجراء الاستحقاقات الانتخابية خلال العام 2023.

وتابع باتيلي كاتبًا: “مجددًا، أحث مجلسي النواب والدولة على الوفاء بالتزاماتهما تجاه الشعب الليبي لإجراء الانتخابات ضمن إطار زمني واضح وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستظل على استعداد دائم لتقديم الدعم الفني واللوجستي”.

