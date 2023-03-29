النهر الصناعي: مصراتة وزليتن والخمس ستواجه نقصاً في المياه

أصدر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بيانًا توضحيًا حول إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي.

وجاء في نص البيان، أن “المسار الشرقي وتحديداً عند محطة تصريف المياه رقم (627) الواقعة بالقرب من مدينة الخمس تعرض لأعمال تخريب وكسر للصمام بالمحطة مما تسبب في هدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه”.

وتابع البيان؛ “حاولت فرق الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية التابعة لمنظومة الحساونة/ سهل الجفارة خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار”.

وأردف “ولكن نظراً لوقوع المحطة بمنطقة منخفضة بمعنى وقوعها تحت ضغط تشغيلي عالي يتجاوز ال 17 بار لم تفلح جهودنا في السيطرة على التسريب”.

وأكمل البيان؛ “عليه وبكل أسف يُعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن إيقاف ضخ المياه بالمسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة بإجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة”.

وأكد البيان على “حرص الجهاز التنفيذي بالمشروع على تأمين الإمداد المائي، والوعد بإنجاز العمل في أقصر وقت ممكن”.

وأوضح البيان أن “المدن التي ستواجهة نقص في المياه هي: مصراته، زليتن، الخمس. أما مدينة طرابلس فسيتم تغذيتها عبر المسار الأوسط”