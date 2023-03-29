توقعات الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اليوم الأريعاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرته الصادرة اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و30 درجة مئوية في جميع مناطق ليبيا.

ففي المنطقة الغربية الممتدة من رأس أجدير حتى سرت، وسهل الجفارة، والجبل الغربي، فأن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحياناعلى بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الجمعة.

أما المنطقتين الوسطى والشرقية الممتدة من خليج سرت إلى سهل بنغازي، وحتى امساعد، فأن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و20 درجة مئوية.

أما مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فالسماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 25 و30 درجة مئوية.

فيما مناطق الواحات والسرير وتازربو، والكفرة فالسماء صافية والرياح شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 23 و29 درجة مئوية وتسجل تراجعا طفيفا غدا.