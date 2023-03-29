عميد أوباري: الكهرباء في حال ممتاز وأسطوانات الغاز غير متوفرة

أكد عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، “استمرار نقص الوقود واسطوانات الغاز منذ فترة كبيرة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار السلع”.

وقال ماتكو؛ في تصريح صحفي، إن الوقود واسطوانات الغاز على نفس الحال غير متوفرة منذ مدة وتكاد أن تكون غير موجودة”.

وأَضاف أن “الكهرباء في حال ممتاز جدًا مقارنة بالفترات السابقة وأيضًا السيولة متوفرة بشكل معقول إلى حد ما”.

وتابع ماتكو؛ “أسعار البضائع تعتمد على الوقود كلما كان غير متوفر وسعره مبالغ فيه تتضاعف أسعار المنتجات”.

ختم موضحًا أن “الوضع الأمني في الجنوب جيد ولا توجد أي مشاكل تعيق المواطنين”.