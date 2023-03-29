نشرة الصيد البحري المتوقعة على السواحل الليبية اليوم الأربعاء

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرة الصيد البحري الصادرة اليوم الأربعاء، أن رياح متحركة ستتكون في معظم مناطق السواحل شرقي وغربي البلاد، ويتوقع أن تصل سرعتها إلى 25 عقدة مع ارتفاع الموج إلى 3 أمتار.

في مناطق الساحل من رأس اجدير إلى سرت، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين 10 و20 عقدة، يما سيكون ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.، ودرجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، في ظل مدى رؤية جيد.

أما مناطق الساحل من خليج سرت إلى طبرق، فأن السماء ستكون صافية إلى قليلة السحب، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة وتصل نهار اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق إلى 25 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين ونصف المتر، ويصل إلى 3 أمتار على الساحل من درنة إلى طبرق.

ويتوقع أن يكون البحر مضطرب اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل، ودرجة الحرارة تسجل 18 درجة مئوية، فيما ستكون الرؤية جيدة إلى متوسطة اليوم على الساحل من درنة إلى طبرق.