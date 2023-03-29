مدير الجمارك الجزائرية: مستعدون للتصدير نحو ليبيا عبر معبري الدبداب وعين قزام

أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، استعداد بلاده لإطلاق عمليات التصدير نحو ليبيا عبر المعبرين الحدوديين الدبداب و عين قزام”.

وقال «خالدي» في تصريح صحفي، إن “الجانب الجزائري على الاستعداد التام لإطلاق عمليات التصدير الى الجارة الليبية عبر المعابر الحدودية الدبداب وعين قزام”.

وتابع؛ أن “مصالح الجمارك تعمل جاهدة من أجل الترويج للمنتوج الجزائري، خاصة على المستوى الإفريقي، في إطار تنفيذ السياسة المسطرة في هذا المجال من طرف السلطات العليا للبلاد”.

وأردف أنه “سيتم اتخاذ حلول استعجالية في الأيام القريبة لمباشرة التصدير عبر هذه المعابر”.

وختم موضحًا أن “الهدف الوحيد لمصالح الجمارك هو التعجيل بعمليات التصدير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والسماح بدخول المنتوج الجزائري إلى الأسواق الإفريقية”.