ليبيا – شددت السفارة البريطانية في ليبيا على دعمها الكامل للتقرير الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في ليبيا.

السفارة عبرت في تغريدة لها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” طالعتها صحيفة المرصد عن قلقها العميق من نتائج التقرير المتضمنة لأدلة على جرائم الحرب وضد الإنسانية والانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، داعية لأن تكون الشفافية والمساءلة في صميم العملية الانتقالية.

وطالبت السفارة بضرورة متابعة هذا التقرير بإجراءات ملموسة، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمل مجلس حقوق الإنسان.

Shares

The post السفارة البريطانية تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية