بحث وفد من مجلس النواب مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال زيارتهم روسيا الوضع السياسي في ليبيا، وكيفية التسوية الشاملة للأزمة السياسية.

وترأس الوفد البرلماني النائب الثاني لرئيس البرلمان “الهادي الصغير” وبعضوية “جلال الشويهدي، الصديق حمودة، عبدالناصر بن نافع”

‎وأكد الجانبان على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

‎وتطرق الجانبان، إلى عدد من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.

‎المصدر: المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق

The post ‎برئاسة الهادي الصغير.. وفد برلماني يصل موسكو ويلتقي نائب “لافروف” appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار