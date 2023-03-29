الاتحاد الأوروبي: لا نسعى لإبقاء المهاجرين في ليبيا

نفى الاتحاد الأوروبي التقارير التي تتحدث عن نيته دفع أموال مقابل إبقاء المهاجرين في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إنه لا صحة للمزاعم التي تتحدث عن نية الاتحاد الأوروبي الدفع بإبقاء المهاجرين في ليبيا.

وأكد ستانو في تصريحات صحفية الثلاثاء، “لا نمول أي كيان ليبي ولا نعطي أموالاً مادية لشركاء في ليبيا ما نقوم به هو تخصيص الكثير من الأموال والتي عادة ما يستخدمها الشركاء الدوليون وتمر عبر الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن هناك حوادث وقضايا تُشكل مصدر قلق نحاول مخاطبتها مع الشركاء في ليبيا والشركاء الدوليين، مؤكدا أن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا تعاونت مع المحققين بشأن هذه الحوادث.

ولفت إلى أن هدف الاتحاد الأوروبي هو المساعدة على تحسين وضع الأشخاص الذين تقطعت بهم السُبل في ليبيا.

وكان محقق في بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أكد أن دعم الاتحاد الأوروبي للسلطات الليبية التي توقف المهاجرين وتحتجزهم يعني أن التكتل ساعد وحرض على ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين.

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جاء هذا على خلفية تقديم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به الدعم والتدريب لخفر السواحل الليبي الذي يعيد المهاجرين بعد توقيفهم في البحر إلى مراكز احتجاز، كما يوفر الاتحاد التمويل لبرامج إدارة الحدود الليبية عبر الحكومة الإيطالية.