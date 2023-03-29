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ضبط 26 مهاجرا لا يحملون أوراق ثبوتية في بنغازي 

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

ضبط مركز شرطة الحدائق التابع لمديرية أمن بنغازي 26 شخصا من المُهاجرين غير الشرعيين بدون مُستندات، دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص.

وضمن الخطة الموضوعة من قبل رئيس مركز شرطة الحدائق العميد رمضان الزاوي لضبط المطلوبين والخارجين عن القانون، وعند إجراء عدة استيقافات من قبل أعضاء المركز تم ضبط 26 شخصا من العمالة الوافدة لايحملون إجراءات ثبوتية.

وبحسب بيان المركز فقد تم ضبطهم ونقلهم إلى المركز، وبالإستدلال معهم أفادوا بأنهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وتم إحالتهم إلى جهات الإختصاص.

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ضبط مهاجرين ليبيا مديرية امن بنغازي

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الوطن الليبية

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