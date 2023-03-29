بن شتوان يتفقد سير العمل بحقول شركة الخليج العربي للنفط

أجرى محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأربعاء زيارة عمل رفقة أعضاء لجنة الإدارة.

وقال بيان صادر عن الشركة: “حضر الزيارة، عدد من أعضاء اللجنة وبعض مدراء الإدارات، حيث زاروا الحقول والمواقع النفطية وكانت أولى محطات زيارتهم حقل مسلة، وكان في استقبالهم عبدالقادر مفتاح مراقب الحقل ومنسقي ورؤساء الأقسام وأفراد حرس المنشآت النفطية”.

وأضاف “غادر الوفد إلى حقل السرير، حيث كان في استقبالهم جمعة العماري مراقب الحقل ومنسقي ورؤساء الأقسام بالحقل، وقام العماري بإلقاء كلمة رحب فيها برئيس لجنة الإدارة والوفد المرافق له، وعبر عن امتنانه لهذه الزيارة التي تعبر عن اهتمام لجنة الإدارة بمتابعة سير العمل وأوضاع العاملين في جميع حقول ومواقع الشركة”.

وأكد بن شتوان أن هذه الزيارة تأتي للاطلاع على سير الأعمال ولقاء المراقبين ورؤساء الأقسام والاستماع إليهم وحلحلة مشاكلهم وتذليل كافة الصعوبات والعراقيل بالحقول.