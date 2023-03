الفلاح: ليبيا تحتاج إلى شريك دولي قوي وفعال مثل أمريكا

ليبيا – قال الناشط المدني الليبي جمال الفلاح إن الخطة الأميركية العشرية تحمل معها مقومات النجاح بالرغم من إخفاقات كل مبادرات المجتمع الدولي والأمم المتحدة في الوصول إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا.

الفلاح وفي حديث خاص لموقع “أصوات مغاربية”، أوضح أن عوامل النجاح تلك تكمن في جدية الولايات المتحدة في هذه الخطوة من ناحية، واستعداد الأطراف الداخلية والدولية للإذعان لها والتعامل معها من ناحية ثانية.

وأضاف أن الولايات المتحدة تملك الأدوات التي تمكنها من تطبيق هذه الاستراتيجية، سواء كانت هذه الأدوات سياسية أو قانونية أو كانت تحمل في طياتها تلويحًا باستخدام القوة خاصة حيال منتهكي حقوق الإنسان ومرتكبي جرائم الحرب.

ورأى أن الوصول إلى حكومة موحدة متفق عليها ليس مستحيلًا، خاصة في ظل سير الجهود الحالية في اتجاه إجراء انتخابات قبل نهاية العام 2023، ما يعني -وفقه- إمكانية إفراز سلطة جديدة منتخبة في البلاد تكون شريكًا في تنفيذ الخطة الأميركية.

وأشار إلى أن هناك تحديات أخرى خارجية قد تواجه الخطة الأميركية في ليبيا خاصة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة والتي يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على سير الولايات المتحدة في تحقيق هدفها.

ومن ناحية أخرى، رأى الفلاح أن المدة الزمنية (10 سنوات) ربما تكون كفيلة بإنتاج نظام ديمقراطي في ليبيا التي تحتاج إلى شريك دولي قوي وفعال مثل الولايات المتحدة الأميركية.

