بعد أكثر من عام.. جهاز الردع يكشف تفاصيل مقتل سيدة في منطقة السبيعة

نشر جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مقطع فيديو لتفاصيل اعتراف مرتكبي جريمة قتل سيدة بمنطقة السبيعة عام 2021.

وأوضح جهاز الردع أن المتهمين جرى ضبطهم بالتنسيق مع مديرية أمن النواحي الأربعة، وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وظهر في الفيديو 3 متهمين بالوقوف وراء جريمة القتل، حيث اعترف أحدهم بقتل السيدة بطلق ناري وسرقة سيارتها، بعد معرفة تحركاتها بالتنسيق مع شقيقه.

وتحدث المتهمان الآخران عن كيفية مساعدتهما للجاني في عملية القتل، والتخلص من السيارة عقب الجريمة، حيث اتفق الجاني على قتل السيدة قبل ثلاثة أسابيع من وقوع الجريمة.

المصدر: جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

