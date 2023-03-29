ضبط 3 مصريين يحملون “تعريفات عسكرية” مزورة في بنغازي

ضبط أفراد قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي وافدين في منطقة شبنة بحوزتهم تعريفات عسكرية مزورة.

وحسب بيان مديرية أمن بنغازي، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء، اشتبه أعضاء التحري في القسم، خلال استيقاف أمني مفاجئ، في سيارة على متنها ثلاثة أشخاص، اتضح أنهم يحملون الجنسية المصرية، وبحوزتهم تعريفات عسكرية ولا يحملون الجنسية الليبية.

وأوقف رجال الأمن المتهمين ونقلوهم إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم، ثم إحالتهم إلى النيابة العامة.