دومة يطالب بإعادة النظر في من يترأسون المنظومة الرياضية في ليبيا

ليبيا – طالب عضو مجلس النواب مصباح دومة بإعادة النظر في من يترأسون المنظومة الرياضية في ليبيا.

دومة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “ألف مبروك للمنتخب التونسي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية وحظ أوفر لمنتخبنا الوطني”.

وأضاف دومة: “يجب أن يتم إعادة النظر في من يترأسون المنظومة الرياضية في بلادنا وألا سيستمر الفشل إلى ما لا نهاية”.

