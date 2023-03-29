وزارة الداخلية الليبية تعلن تفعيل نظام غرف العمليات الذكية والاستعلام الأمني الموحد

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، تفعيل نظام غرف العمليات الذكية والاستجابة السريعة ونظام البلاغات والاستعلام الأمني الموحد بجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية.

وقالت وزارة الداخلية، في منشور عبر صفحتها بموقع فيسبوك، إن هذه الخطوة التي قام بها فريق فني من مهندسي مركز المعلومات والتوثيق، تأتي استكمالاً لمراحل مشروع التحول الرقمي وربط مكونات الوزارة رقمياً، ودعم الأجهزة الأمنية بنظام موحد للمعلومات.

وأقامت إدارة التدريب بمركز المعلومات والتوثيق دورات تدريبية استهدفت عدداً من منتسبي جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، بهدف رفع كفاءتهم وتمكينهم للعمل على هذه الأنظمة الرقمية الأمنية.