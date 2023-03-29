“فرقة العمل الثلاثية” تدعو حكومة الدبيبة لتحسين أوضاع المهاجرين

أكدت فرقة العمل الثلاثية بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المعنية بوضع المهاجرين واللاجئين في ليبيا في بروكسل، دعم جهود حكومة الوحدة المؤقتة لضمان تحسين إدارة الهجرة، وإدارة الحدود مع تعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان للاجئين والمهاجرين والوصول إلى الحماية.

ودعا بيان فرقة العمل الثلاثي خلال اجتماعها في بروكسل، السلطات الليبية لإصدار وثائق للعمال المهاجرين، والاعتراف بالوثائق المقدمة للاجئين، إلى حين إنشاء نظام وطني شامل لإدارة الهجرة، إضافةً إلى دعم العودة الإنسانية الطوعية من ليبيا، وتعزيز آليات توفير الممرات الإنسانية وإعادة التوطين وإعادة الإدماج والعودة الطوعية، وفق البيان.