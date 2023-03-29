موسكو .. باغدانوف يبحث تسوية الأزمة الليبية مع وفد من البرلمان

استقبل الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف، وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالهادي الصغير، وضم أعضاء المجلس جلال الشويهدي، الصديق مفتاح حمودة، عبدالناصر بشير بن نافع.

تم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، والتركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية ، والتشديد على ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

وتم خلال اللقاء الذي جاء بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا، والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا، مناقشة عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية الروسية ، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية.