الطرابلسي يوقع على ترقيات وتسويات 43100 عضو من هيئة الشرطة

ليبيا – عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة تصريف الأعمال عماد مصطفى الطرابلسي اجتماعًا أمنيًا موسعًا مع رؤساء المصالح والأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب، بحضور وكيلي وزارة الداخلية للشؤون العامة وشؤون المديريات، لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا المتعلقة بسير العمل بقطاعات وزارة الداخلية بشأن القرطاسية والإعاشة والتموين والقيافة ومعالجة عدد من الإشكاليات الخاصة بسير العمل؛ بالإضافة إلى مناقشة الازدحامات الحاصلة أمام محطات الوقود.

الطرابلسي وقع خلال الاجتماع ترقيات وتسويات مستحقيها من ضباط وضباط صف وأفراد، وعلى رأسهم شهداء الواجب، والبالغ عددهم 43100 عضو، مصدرًا تعليماته بإنجاز أي ترقية مستحقة لأي عضو من هيئة الشرطة ممن تأخرت ترقيتهم.

