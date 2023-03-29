وهيبة: الرئاسي يرحب بكل ما يوحد المؤسسة العسكرية والأمنية

الوطن| رصد

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن المبعوث الأممي قدم إحاطة حول اجتماعه بالقيادات الأمنية والعسكرية في طرابلس أمس، مشيرة إلى أن المجلس يرحب بكل ما يمكن من توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ويساهم في إنجاح الانتخابات هذا العام .

وأضافت في بيان مصوّر عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عقب اجتماع بين باتيلي ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن المبعوث الأممي أكد أن المجلس الرئاسي هو الشريك الرئيسي للبعثة الأممية في عملها لإنهاء الانسداد السياسي، وهو الجسم الذي أثبت عدم انحيازه والتزامه .

وأشارت إلى أن اللافي أكد ضرورة وجود تدابير لاستعادة الثقة بين الأطراف السياسية لإنجاح الانتخابات وضمان مشاركة الجميع.