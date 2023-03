السيسي يطلع على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري

ليبيا – اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مستجدات تطوير ميناء السلوم البري بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك الميناء يمثل شريان حياة في غرب مصر من خلال تيسير حركة السفر والتنقل من ليبيا وإليها.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي قال: إن ميناء السلوم البري يساهم في تعزيز تدفق البضائع وزيادة معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن تطوير الميناء لخدمة المصدرين. وعقد السيسي اجتماعين لمتابعة المشروعات الحالية والمستقبلية لتطوير الموانئ البحرية والجافة والبرية على مستوى الجمهورية.

