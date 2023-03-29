ليبيا.. جهاز النهر الصناعي يعلن إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إيقاف الإمداد المائي على المسار الشرقي حتى تتمكن فرق الصيانة من إجراء أعمال الصيانة والإصلاحات الضرورية والمطلوبة.

وبحسب بيان الجهاز، عبر صفحته على فيسبوك، جاء ذلك إثر تعرُّض المسار الشرقي عند محطة تصريف المياه رقم (627) الواقعة بالقرب من مدينة الخمس لأعمال تخريب وكسر الصمام؛ مما تسبب في هدر آلاف الأمتار المكعبة من المياه.

وحاولت إن فرق الصيانة والتشغيل بالمنطقة الشمالية التابعة لمنظومة الحساونة – سهل الجفارة خلال الأيام الثلاثة الماضية إجراء أعمال الإصلاحات دون اللجوء إلى إيقاف الإمداد المائي بالكامل للمدن الواقعة على المسار، ولكن نظراً لوقوع المحطة بمنطقة منخفضة، تحت ضغط تشغيلي عالٍ يتجاوز الـ17 (بار) لم تفلح جهود السيطرة على التسريب.

وأوضح الجهاز أن مدن مصراتة وزليتن والخمس ستواجه نقصاً في المياه، أما مدينة طرابلس فسيجري تغذيتها عبر المسار الأوسط.

وأكد الجهاز حرصه على تأمين الإمداد المائي، متعهدًا بإنجاز العمل في أقصر وقت ممكن.