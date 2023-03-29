الدبيبة يبحث خطة مؤسسة النفط لرفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل يوميا

الوطن| رصد

أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، أن دعم المؤسسة الوطنية للنفط، والوقوف على برامجها واعتمادها يعتبر أولوية لجميع مؤسسات الدولة، والشروع في ملف الطاقة البديلة أصبح ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير لبدء العمل بها، ومشاركة الشركات العالمية في هذا الملف للاستفادة منها في نقل المعرفة، وضمان التنفيذ الجاد وفق جداول زمنية معتمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثالث للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس وعدد من خبراء المؤسسة.

وخصص الاجتماع لمتابعة خطة المؤسسة لرفع الإنتاج إلى 2 مليون، ومناقشة الميزانية التقديرية للمؤسسة، ومعالجة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون للتركيبين ( أ ـ هـ)، كما تمت مناقشة الإجراءات التنفيذية للشروع في تفعيل ملف الطاقة البديلة.