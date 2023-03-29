شاهد الحلقة السابعة من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس – حلقة الفسفوري

تبث قناة تلفزيون المسار، اليوم الاربعاء الموافق 7 رمضان، الحلقة السابعة من مسلسل شط الحرية 5 والتي حملت عنوان ( الفسفوري ) ضمن سلسلة حلقات مسلسل شط الحرية 2023 الجزء الخامس .

وتناولت الحلقة السادسة من مسلسل شط الحرية التي عرضت اليوم الثلاثاء، والتي كانت بعنوان “المدهم” مبدأ القوة الذي يسيطر على الكثير من جوانب الحياة في ليبيا وتدور قصة الحلقة السادسة حول أحد المواطنين كان له حق عند مواطن آخر، ورفض الأخير إعطاؤه له بالحسنى واعتدى عليه فلجأ المواطن صاحب الحق إلى ابن أخته “المدهم” الذي يمتاز بالقوة وبضخامة البنيان الذي استطاع بكل سهولة ضرب المعتدي على خاله واسترجاع حقه.

يمكنك مشاهدة الحلقة السابعة عبر قناة المسار عبر الرابط التالي

وكانت قد سلطت الحلقة الخامسة من مسلسل شط الحرية الضوء على معاناة الليبيين من نقص الكهرباء، وعدم تمتعهم بخيرات بلادهم النفطية في مقدمتها الغاز الذي يصدر إلى أوروبا لاستخدامه في توليد الكهرباء.

واتفق أبطال المسلسل في الحلقة على صيد طائر من عند أحد خطوط الغاز وبيعه لشراء مولد كهربائي لتوفير الطاقة الكهربائية لأبناء المنطقة.

لكن عند اقترابهم من خط الغاز لاصطياد الطائر القت قوات الحرس القبض عليهم ظناً أنهم جاءوا ليخربوه، وأجروا التحقيق معهم ثم أطلقوا سراحهم فيما بعد.

وتناولت الحلقة الثالثة من مسلسل شط الحرية معاناة المواطنين الليبيين مع منحة الزواج والسلبيات التي تتسبب فيها.

وأشارت الحلقة إلى أنه من ضمن السلبيات هرع الشباب الصغير للزواج بسبب المنحة دون الاستعداد والتحضير له، ما يؤدي إلى فشل الكثير من الزيجات.

وبثت قناة المسار الجمعة الحلقة الثانية بعنوان بدون رصيد حيث تناولت معاناة المواطنين الليبيين مع المصارف، من الطوابير الطويلة، وأزمة السيولة والاعتمادات المالية التي تعطي لأصحاب النفوذ والمصالح.

ولاقت الحلقة الثانية فور عرضها تفاعل كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا، والذين وصفوا الحلقة بأنها تعبر عن واقع المعاناة التي يلاقيها المواطنين في تعاملاتهم مع المصارف.

وكانت قد تناولت الحلقة الأولى من مسلسل شط الحرية بشكل غير مباشر تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، معبراً أن ذلك يعتبر خيانة عظمى مما أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا مع عرض.

ويمكن للسادة المتابعين مشاهدة الحلقة السابعة من مسلسل شط الحرية 5 الجزء الخامس ( الفسفوري ) فور بثه حسب التوقيت اليومي عبر الفيديو في الاعلى.