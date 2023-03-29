“إسكان الدبيبة”: سنشرع في تنفيذ 5 مشاريع في صبراتة عقب “رمضان”

التقى وزير الاسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “أبوبكر الغاوي” ، اليوم الاربعاء، بديوان الوزارة ، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق المتضررة “عبد المولى اعضومة المهدي” ، رئيس وأعضاء ديوان الوزارة بالمنطقة الغربية.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم خلال اللقاء استعراض عمل الديوان والمشروعات القائم على تنفيذها والتي استؤنف العمل بها، وقرب البدء في تنفيذ عدد خمسة مشاريع ببلدية صبراتة عقب شهر رمضان المبارك.

كما أفاد رئيس الديوان قرب الانتهاء من مشروعي رصف طرق بمدينة تيجي، وسيتم استلامها خلال الفترة القريبة القادمة.