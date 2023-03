ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب أنه لم يتم اختيار أعضاء المجلس للجنة 6+6 وما جرى إلى حد الآن هو تزكية فقط لعدد من الأعضاء.

معزب قال في تصريح لقناة “فبراير”: إن الطريقة التي جرت بها التزكية مخالفة للنظام الداخلي للمجلس.

وأشار إلى أن هناك 52 عضوا في المجلس وافقوا على الدخول في مسار التعديل الثالث عشر، أما باقي أعضاء المجلس وهم 140 عضوًا فهم بين معارض وممتنع.

Shares

The post معزب: لم يتم اختيار أعضاء مجلس الدولة للجنة 6+6 وما جرى لحد الآن هو تزكية فقط first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية