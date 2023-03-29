حزب ليبيا النماء يُؤكد دعمه لكل ما من شأنه أنهاء النزاع وتوحيد الصف لتأسيس الدولة المدنية

طرابلس 29 مارس 2023 (وال)- أكد حزب ليبيا النماء دعمه لكل ما من شأنه أنهاء النزاع وتوحيد الصف والمضي قٌدمًا في سبيل تأسيس الدولة المدنية.

ورحب الحزب في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بالاجتماع الأخير الذي جمع قادة التشكيلات المسلحة والقيادات العسكرية والأمنية، مؤخرًا بطرابلس برعاية رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي.

وجدد الحزب تأكيده على موقفه من توحيد المؤسسة العسكرية وإمتثالها للسلطة المدنية، كشرط أساسي لقيام الدولة المدنية وبسط سلطة القانون. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال