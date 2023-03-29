افحيمة: علينا التفكير بعقلانية حتى لا تتحول ليبيا لمعمل والليبيون لفئران تجارب

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، إننا نحتاج إلى التفكير بمنطقية وعقلانية وعمق، حتى لا نستفيق يومًا لنجد ليبيا تحولت لمعمل، وتحول الليبيون إلى فئران تجارب.

وأوضح افحيمة في تصريحات، أن باتيلي يحاول حرق المراحل، ونجاحه يتوقف على مدى استفادته من التجارب السابقة، التي لم يكن ينقصها سوى التوفيق بين القوى العسكرية المتقاتله شرقًا وغربًا.

وأضاف “أخشى أن يجتمع الفرقاء على هدف مؤقت سرعان ما سينفرط عقدهم بعد الوصول إليه، لتظهر النار من تحت الرماد مجددًا، وما لم تتوحد القوى العسكرية تحت مؤسسة نظامية حقيقية، وبقيادة موحدة تنضوي تحتها كل البنادق غير الشرعية، فإن خطر الاختلاف بعد بلوغ المراد، وارد ومحتمل”.

وأكد أن لا أحد يختلف على رفض التدخل الأجنبي، ولكن عندما يتعلق الأمر “بتصفية حسابات دولتين بسواعد شبابنا، هنا يجب الوقوف والتفكير مطولاً”.